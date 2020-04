Real Madrids uppsjö av utlånade spelare – vilka är redo för en återkomst?

Twitter: @pinthorp

Det känns lönlöst att ens spekulera i om och i sådana fall när säsongen kommer återupptas. Men låt oss ha höga förhoppningar att det blir spel någon gång i år i alla fall. Och på ett eller annat sätt finns det en nästa säsong. När den än kommer.

Jag tänkte ägna några rader åt att analysera Real Madrids läge på lånemarknaden. Madrid har nämligen 19 spelare på lån för tillfället. Givetvis är inte alla aktuella för en återkomst till den spanska huvudstaden för att slåss om en plats i Real Madrids A-trupp till nästa säsong.

Men det var oerhört längesen Real Madrid samtidigt har haft så stort antal högkvalitativa spelare på lån. En del av “nyförvärven” till nästa säsong lär, och bör, vara utlånade spelare. Vilket givetvis placerar Real Madrid under rådande läge i en bra position. Det kan behövas externa förstärkningar som kostar miljardbelopp också. Men tittar vi till det stall av potentiella återkomster när det gäller utlånade spelare är det många högintressanta namn.

Varje låneavtal skiljer sig. Ta Martin Ødegaard som ett exempel. Ursprungsplanen är att han ska vara i Real Sociedad två säsonger. Men det finns så klart sätt att kringgå det här, om Real Madrid och spelaren i fråga vill det. Låt oss börja med norrmannen.

Martin Ødegaard, 21 år

Den offensive mittfältaren som behandlar en läderkula på ett sätt som för tankarna till en viss argentinare som slagit diverse målrekord i La Liga de senaste decenniet har verkligen tagit den spanska fotbollen med storm. Värvad som en prestigespelare till Real Madrid en gång i tiden och fick till och med debutera på Santiago Bernabéu i en ligamatch (bytte givetvis av Cristiano Ronaldo, för att maximera rubrikerna), men det är först den här säsongen i Real Sociedad som han excellerat på allvar.

Ødegaard varit en av hela ligans bästa på sin position. Gillar att diktera tempot, är som bäst när han får stort spelrum och mycket boll. Oerhört giftig vänsterfot, duktig i kombinationerna, gör en del mål. Han har en tendens att försvinna ur matchen titt som tätt, och har varit lite väl beroende av att laget som helhet fungerar. Rent fotbollsmässigt finns det inga tvivel om att han redan i dag hade kunnat spela i Real Madrid. Den stora frågan är den mentala biten. Kan han ta nästa steg, hur hanterar han pressen, är han tillräckligt bra för att lyfta i motvind och bära sitt lag.

Fortsätter han på den inslagna vägen ser vi Martin Ødegaard snart i Real Madrid. Jag blir inte alls förvånad om det sker redan nästa säsong.

Achraf Hakimi, 21 år

Gjorde totalt 17 matcher i Real Madrid säsongen 2017/18. Men mycket, väldigt mycket, har hänt sedan dess. Från att mestadels agera ytterback i Madrid har Hakimi visat att han bemästrar en högre utgångsposition (och kanske är som allra bäst högre upp i banan?) med tanke på hans fina spelsinne och enorma skicklighet att skapa målchanser. Kan användas på båda kanterna, säkerligen även i en mer central position om det skulle bli aktuellt, och framstår bara av den flexibla anledningen som en tränares dröm. Med tanke på att det inte finns något vettigt alternativ till Dani Carvajal och att Marcelo inte blir yngre ser jag inget annat alternativ än att Hakimi återvänder till Madrid inför nästa säsong.

Dani Ceballos, 23 år

Fick en lysande start på sin Arsenal-sejour och hade ett par fina månader i det spanska landslaget där han aspirerade på en startplats. Sedan tog det roliga slut. På ett par månader fyllda av besvär tappade han fart i klubblaget och förlorade landslagsplatsen. Dani Ceballos har all potential att en dag återvända till Real Madrid, men det blir nog en utlånad sväng till först till att börja med.

Takefusa Kubo, 18 år

Oerhört uppmärksammad spelare som var en del i Barcelonas rekryteringsban för några år sedan. Klubben blev då straffad för att bland annat värvat Take Kubo på ett otillåtet sätt sett till Fifa:s internationella transferregler när det gäller spelare under 18 år. Efter knappt fyra år i Barcelonas akademi fick Kubo återvända till hemlandet Japan, och där lät succén i FC Tokyo knappast vänta, vilket involverade intresse från Real Madrid.

I somras kritade Take Kubo på för den vita Madrid-klubben och en försäsong med A-truppen senare var han namnet på allas läppar. Han har spenderat säsongen på lån i Mallorca och förvisso inte startat lika många matcher som väntat, men för all del imponerat. Jättefin teknik, oerhört ettrig och energisk i sin spelstil, ligger i toppskiktet av statistiken när det gäller skapade målchanser per spelade minuter i La Liga. Det säger någonting.

Han är inte redo för Real Madrid ännu, men kan definitivt kliva upp ett hyllplan till en större klubb härnäst. En spelare för framtiden. Kanske rent av i Real Madrid.

Óscar Rodríguez, 21 år

Offensiv mittfältare som tillhört Real Madrids organisation sedan 2009. En personlig favorit, som nu är inne på sin andra säsong i Leganés. Har en makalös högerfot vilket han inte sällan visar på fasta situationer. Tenderar att bli frånvarande i matcherna lite för ofta, men det handlar också om laget han spelar i. Jag ser med spänning fram emot vad han kan hitta på i en bättre klubb härnäst. Tyvärr känns det som att han kommer få svårt att ta sig hela vägen till den absoluta toppen. En jättebra spelare, men konkurrerar på en position där det är mördande, och jag tror inte Real Madrid blir slutdestination. Definitivt inte heller Leganés.

Sergio Reguilón, 23 år

Fick stort förtroende under Santiago Solari förra säsongen. Imponerade redan då, men varit än mer fantastisk i Sevilla den här säsongen. Verkar inte vara en favorit hos Zinedine Zidane, men med sin ringa ålder och sin mer offensiva approach känns han som ett perfekt komplement, eller för all del en konkurrent, till Ferland Mendy kommande år. Han har allt för att spela i Real Madrid framöver. Så bra är han.

Álvaro Odriozola, 24 år

Utlånad mitt under säsong och med Achraf Hakimi som på andra tyska arenor gjort kaos på högerkanterna känns det svårt för Odriozola att ta plats i en ekvation som innehåller Real Madrid i framtiden. Var han ens redo från början? Kommer han inte bli ytterligare en Asier Illarramendi-typ? Jag tror det.

Borja Mayoral, 22 år

Visst, han är inte extremt gammal och kan fortfarande explodera. Men nog borde han ha visat tendenser i sådana fall. Antingen i Wolfsburg 16/17, eller i Levante de senaste två åren. Borja Mayoral kommer vara kvar i La Liga i säkert tio år. Men han kommer inte tillhöra varken Real Madrid eller något av de övriga topplagen.

Jesús Vallejo, 23 år

Mittbacken som var lagkapten i Real Zaragoza redan som tonåring och värvades till Real Madrid 2015 har stagnerat i sin utveckling. Det flög aldrig i Wolves. I Granada har han spelats sparsamt. Det vill sig inte riktigt. Som mittback har han fortfarande åldern på sin sida men för att platsa i Real Madrid hade det krävts tydligare svar redan nu. Jag har svårt att se Jesús Vallejo ta plats i en Real Madrid-trupp i framtiden. Men han kan säkerligen etablera sig i ligan.

Summa summarum: Achraf Hakimi, Sergio Reguilón & Martin Ødegaard har störst chans att ta plats i Real Madrid redan nästa säsong. Ett par borde rent av. Dani Ceballos och Take Kubo har framtida möjligheter. Resterande tror jag vi kommer se på andra håll i fotbollsvärlden.

Det är dock en enastående uppsättning spelare och många alternativ som Real Madrid förfogar över för tillfället. Kanske kan det bli en lycka för klubben med tanke på att den nuvarande situationen i världen även drabbar Reals plånbok hårt. Men att klubben valde att skeppa Raúl de Tomás förra sommaren, det förblir en gåta för mig. Efter alla anfallare som fått chansen de senaste åren – Borja Mayoral & Mariano Díaz exempelvis – torde det vara lämpligt att även RDT fått sin möjlighet.