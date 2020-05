Isak gör rätt i att bli kvar i Real Sociedad minst ett år till

Twitter: @pinthorp

Utan fotboll lever och frodas silly season som aldrig förr. Det kanske är rimligt. Något måste tidningarna skriva om för att sälja sina lösnummer. Sedan brinner inte jag lika mycket för allt transfersnack som många andra verkar göra. Nästan mer än själva fotbollen.

En spelare ständigt är i fokus, inte bara hemma i Sverige, är Alexander Isak. Hans genombrottssäsong i Real Sociedad har knappast undgått någon. Inte heller hans insatser mot storklubbarna. Målet som gav 2-2 mot Barcelona i höstas förblir dock en parentes i jämförelse med uppvisningen på Santiago Bernabéu tidigare i år, när svensken var involverad i samtliga fyra mål samtidigt som Real Sociedad säkrade avancemang i cupen.

Den typen av insatser sticker ut och förlänger karriärer. Han hade säkert tagit sig till den absoluta toppen inom världsfotbollen ändå. Så bra är han. Den potentialen besitter han. Men ni förstår säkert vad jag menar. Han skulle kunna misslyckas flera säsonger men ändå inte behöva falla särskilt djupt eller börja om i betydligt sämre ligor. Isak kan alltid peka på den där magiska kvällen på Santiago Bernabéu.

Lite som att Linus Hallenius drömmål för Hammarby i Superettan för tio år sedan (bemödar mig inte att faktakolla men det var väl något sådant?) inte bara gav honom en utlandskarriär utan också såg till att den varade och löste några kontrakt extra. Eller för all del Tobias Hyséns supermål i träningslandskampen mot Tyskland. Nog var den volleyn vital i hans Kina-kontrakt?

Vissa mål och vissa insatser sticker ut. Det gjorde definitivt Alexander Isak mot Real Madrid.

Om han hamnar i den spanska huvudstaden eller ej låter jag vara osagt, men om storklubbarna inte hade full koll på honom tidigare så har de definitivt haft det sedan dess. Nu följer alla varenda steg han tar. Både uppe i Katalonien och i huvudstaden, garanterat även i de andra stora ligorna i Europa.

Jag tror att Isak har den nivån i sig. Att han kan ta en plats i ett Barcelona eller ett Real Madrid en dag.

Men vi ska inte glömma bort att han hela hösten var andravalet på anfallspositionen i Real Sociedad. Ännu inte har gjort en hel säsong i La Liga. Och definitivt inte gjort det som helt ordinarie.

Nu kan ingen prata bort Isaks fullständiga genombrott. Han har bevisat nånting över tid och han har stått för extraordinära insatser mot självaste Real Madrid.

Men för att vara redo för det där nästa, så stora, steget är jag helt övertygad om att Isak hade mått bra av att spela vidare i Real Sociedad. Åtminstone en säsong till. Göra det som helt ordinarie och odiskutabel etta i anfallet. Ta ännu mer plats, både på och utanför planen. För den stjärnstatusen måste han vänja sig vid om han ska in i ett omklädningsrum med några av världens bästa spelare.

Att Copa del Rey-finalen, där Real Sociedad möter Athletic, kan komma att spelas någon gång under nästkommande säsong talar ju definitivt för att Isak stannar i San Sebastián. Och han verkar inte heller särskilt stressad över framtiden. Precis som på planen. Ganska självklar och odramatisk i det han gör. Han bara kör sin grej och ofta blir det mer än lyckat.

Real Sociedad är definitivt inte slutdestinationen för Alexander Isak. Hans resa har ju bara börjat. Men om han ska till toppen snabbast tror jag han gör bäst i att långsamt skynda. Ett år till uppe vid Biscayabukten tror åtminstone jag hade gynnat honom mest i det här läget.

Och så länge fotbollen kommer igång så får vi i sådana fall fortsätta njuta av Isak och frejdiga La Real på C Mores kanaler. Glada nyheter den här måndagen att C More förlänger rättigheterna och visar La Liga-fotboll till 2026.

Om Isak är kvar i La Liga om sex år så representerar han en av de största klubbarna.