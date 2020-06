Omgångens elva i La Liga #31

Twitter: @pinthorp

Sju omgångar kvar. Det går undan. I kväll dags för nästa rond, Sevilla-Valladolid på fredagsschemat.

Först omgångens elva från veckoomgången.

Rui Silva (Granada)

Arias (Atlético) – Bartra (Betis) – Ramos (R.Madrid) – Escudero (Sevilla)

Rafinha (Celta) – Puig (Barcelona) – Expósito (Eibar) – Vinicius (R.Madrid)

Iago Aspas (Celta) – Diego Costa (Atlético)

***

Rui Silva (2): Stabil sista utpost som inte hade överdrivet att göra fram tills slutet av matchen, då han räddade Guerreros straff.

—

Santiago Arias (2): Bidrog till noll insläppta mål och högst involverad i det enda framåt. Fin genomskärare som hittade Marcos Llorente, som i sin tur hittade in framför mål.

Marc Bartra (1): Segerorganisatör mot Espanyol med nickmål men också en bidragande orsak till att Betis för ovanlighetens skull inte släppte in mål.

Sergio Ramos (4): Hade inte bara slipat på den fysiska formen under uppehållet. Gatan vilken frispark!

Sergio Escudero (1): Hade en del att stå i bakåt, men tar framför allt plats för att hans passningsspel är väldigt bra och hans offensiva egenskaper ännu en gång blev framträdande. Kan väl inte lira kvar i Sevilla om Reguilón löses permanent?

—

Rafinha (2): Wow, vilken form. Ny riktigt bra insats från brassen när Celta tog andra raka.

Riqui Puig (1): La Masía-ynglingen hoppade in redan efter några minuter i den andra halvleken och förändrade matchbilden fullständigt mot Athletic. Vilken impact. Ville ha boll, vågade bryta mönster.

Edu Expósito (1): Fick Valencia att se ut som ett bakfullt division 6-lag stora delar av matchen. Positionssäker, bra passningsspel.

Vinicius Junior (2): Fortsätter på sin fina form. Mål mot Mallorca med snudd på ytterligare ett. Blir svårt för Zidane att hålla Vini utanför elvan framöver.

—

Iago Aspas (2): Matchvinnare för Celta. Som så många gånger förr. Den tillsammans med Messi & Suárez som nått tvåsiffrigt i antal ligamål senaste fem säsongerna.

Diego Costa (1): Klassisk Diego Costa-insats. Ett mål han är och kladdar på, men som till slut blir självmål. Mycket slit, mycket vilja. Samtidigt en Diego Costa vi saknat och inte sett mycket av den här säsongen.