Omgångens elva i La Liga #33

Innan omgång 34 rullar igång i kväll med Atlético-Valladolid är det på sin plats att summera den gångna omgången med en elva.

Aitor Fernández (Levante)

Capa (Athletic) – Ramos (R.Madrid) – I.Martínez (Athletic) – Reguilón (Sevilla)

R.García (Osasuna) – Óliver (Sevilla) – Salva (Betis) – Carrasco (Atlético)

Gerard Moreno (Villarreal) – Raúl García (Athletic)

***

Aitor Fernández (5): Tar flest skott i ligan. Tog allt mot Valladolid.

—

Ander Capa (4): Ruskig ångvält mot Valencia. Gjorde kanten till sin. Att Gonçalo Guedes fick byta hant efter en halvtimme var ett gott betyg det också.

Sergio Ramos (5): Ser nästan bättre ut än någonsin. Agerar med sådan pondus. Ny matchvinnare med sitt straffmål.

Iñigo Martínez (5): Bevisat de senaste matcherna att han bör ha platsen bredvid Ramos när landslagsfotbollen är tillbaka i höst. Helt enorm mot Valencia.

Sergio Reguilón (4): Ny jättefin insats av ligans, jag vågar säga det, bästa vänsterback den här säsongen.

—

Rubén García (3): Tvåmålsskytt för Osasuna. Frisparken till 1-0 en delikatess.

Óliver Torres (3): För första gången tvåmålsskytt i La Liga-karriären.

Salva Sevilla (2): En av många bra när Mallorca fick allt att stämma mot Celta. Lite mer distinkt och konkret än Kubo, därför tar Salva platsen. Fint mål adderar också.

Yannick Carrasco (1): Planens bäste på Camp Nou. Skapade mycket för Atlético, bland annat ett par straffar, och var ett ständigt orosmoment ute på sin kant och på fasta situationer. Carrasco 2015 all over.

—

Gerard Moreno (3): Den spanjor som gjort flest mål i ligan fortsätter visa storform. Två nya mål.

Raúl García (3): Blivit uppflyttad som central anfallare och varför inte? Höll sig på rätt plats när han stötte in 1-0 på Mestalla. Pangade in 2-0 med ett fint distansskott i andra.