Inför La Liga-säsongen 2020/21

Ligapremiären är bara timmar bort. Som om det inte vore rörigt nog inför den kommande säsongen passade La Liga också på att ett par dagar före den tilltänkta öppningsmatchen, den mellan Granada och Athletic, helt utesluta fredagar och måndagar som speldagar vilket framkallade en rokad i spelschemat.

Sånt där sker bara i Spanien.

Förvisso fanns ingen publik att ta hänsyn till. Inga tillresta supportrar behövde boka om sina biljetter. Men det rör ju till det för TV-bolagen att det alltid, verkligen alltid, ska ske förändringar i sista stund.

Men nu har vi koll och på lördag rullar spansk ligafotboll igång på C More igen. Det har nog aldrig känts så ofärdigt i form av preparationer inför en säsong som nu. Argumentet “lika för alla” håller inte riktigt heller. Sevilla lirade nyss en Europa League-final. Elche tog den sista La Liga-platsen genom playoff sent i augusti.

Mer negativt än så ska jag inte se på det. För i ärlighetens namn är jag själv nästan okontrollerat taggad inför säsongen. Trots att det bara hunnit gå 54 dagar (eller blir det 55 nu?) sedan förra säsongen avslutades är förväntningarna och abstinensen total. Men sett till de oerhört märkliga förberedelserna är det också svårare än någonsin att spekulera. Många lag har ett stort jobb kvar att göra för att färdigställa trupperna. Många spelare har precis inlett sina försäsonger.

Så att tippa en hel tabell känns inte rättvist. Men jag ska dela med mig av några tankar och i alla fall bena ut lite vad som hänt på olika håll vilket bör ge en indikation på hur det här slutar.

***

TITELSTRIDEN

Real Madrid kliver, för första gången på några år, in som solklar favorit. Det har varit nästan anmärkningsvärt harnomiskt runt den regerande mästaren. Jag förväntar mig att Eden Hazard och Marco Asensio kommer fungera som två nyförvärv. Addera dessutom Martin Ødegaard och alla kan lista ut att Real Madrids offensiv kommer vara ännu starkare den här säsongen.

Finns några svagheter? En fullgod ersättare till Karim Benzema är det största bekymret. Säsongen kommer vara lång och spelschemat oerhört komprimerat. Kanske kliver andra fram i nya roller, men spontant hade ett vettigt alternativ som nia suttit fint för Madrid.

Störst utmanare? Barcelona och Atlético. Börjar vi med Barcelona är det trots alla struligheter den senaste tiden svårt att blunda för den individuella kompetensen i truppen. Offensivt är Barcelona starkast av alla här. Coutinho verkar få en andra chans. Ansu Fati har blivit ett år äldre. Trincão och Pedri är två spännande nyförvärv. Antoine Griezmann har fått ett år att växa in i Barcelona-kostymen. Och hur bra kan Ousmane Dembélé bli om han håller sig skadefri?

Det klart Barcelona kan vinna ligan med den där offensiven. Och då har vi inte ens pratat om Lionel Messi, som efter många om och men trots allt blev kvar. Det klart att det alltid är positivt för ett lag att en regerande guldbollenvinnare är kvar i laget. Men det är långt ifrån frid och fröjd. Nu ska Ronald Koeman få ihop det här laget. Få många individualister att jobba tillsammans. Det blir en utmaning, men bara Barcelonas råoffensiv kan bära långt över 38 omgångar.

Atlético då? Den store utmanaren tillsammans med Barcelona. Trots Ivan Rakitic-intåg och värvningen av Óscar Rodríguez tror jag inte Sevilla kan nå den höjden. I alla fall inte över en hel ligasäsong.

Atleti har däremot blandat sig i guldstriden tidigare och mycket handlar om att anfallsspelet ska fungera bättre än tidigare. Kommer en världsklass-anfallare och João Félix, som jag själv tror kommer explodera, kan ta sig till nästa nivå är Atleti en utmanare värd namnet. Defensiven är redan tillräcklig.

EUROPAPLATSER

Sevilla är storfavorit till fjärdeplatsen. Trots att Segio Reguilón och Éver Banega inte finns med längre är Rakitic & Óscar tillgångar som gör truppen ännu mer slagkraftig än ifjol. Sevilla bör snarare närma sig topptrion än blicka neråt i tabellen.

Villarreal blir störst utmanare här. Santi Cazorla är long gone, men fynden i Dani Parejo & Francis Coquelin från grannrivalen Valencia, och lånet av Real Madrid-mittfältaren Take Kubo är jättespännande. Vilket lag Unai Emery förfogar över. Allt annat än topp sex vore ett fiasko. Och just den pressen tror jag kan bli den största utmaningen att hantera för Villarreal den här säsongen. Det finns ingen underdog-stämpel alls. Alla förväntar sig något stort.

Real Sociedad har tappat en talangfull norrman som var en av hela ligans bästa förra hösten, men svagare efter årsskiftet. David Silva ska ersätta och jag ser det knappast som en nergradering. Dessutom har Alexander Isak fått ett första år, nu ska han upp och nosa på 15 mål. Ander Barrenetxea kommer också få mer speltid och i honom har La Real ett guldkorn. Det kommer bli kämpigt att slåss på flera fronter, men Real Sociedads trupp är bred och spetsen finns alltjämt kvar.

Real Betis med Manuel Pellegrini på tränarbänken, Nabil Fekir och Sergio Canales kvar i truppen, en rutinerad målvakt i Claudio Bravo och mycket rutin i Víctor Ruiz-värvningen KAN väl omöjligt hamna på undre halvan igen? Nu måste det väl lyfta?

De frågorna ställs nästan alltid gällande Betis. Men truppen håller för att ge sig in i leken om Europa-platser.

Valencia och Athletic ska också nämnas. Valencia är ett brinnande inferno, men utan något Europa-spel finns ändå möjligheter för Javi Gracia att sammansvetsa ett lag som kan prestera i ligan. För visst finns fortfarande stor potential om Gonçalo Guedes hittar formen, Kangin Lee tar nästa steg (ska enligt rapporter ta över tian) & Maxi Gómez återfinner Celta-målformen.

I Athletic är allt ungefär som för två månader sedan. Eller för ett år sedan. Aritz Aduriz har förvisso lagt av, någon alibi-spelare har tackat för sig och någon viktig pjäs förlängt kontraktet. Annars är saker och ting precis som vanligt.

INGENMANSLAND

Celta Vigo är alldeles för bra för att slåss i en bottenstrid. Detsamma gäller Getafe, som är inne i en föryngringsprocess, och Levante.

Cádiz ser bäst ut av nykomlingarna och trots att de inte kommer dra nytta av publikstödet hemma på Ramón de Carranza, tror jag Cádiz sitter säkert.

För Granada blir det upp till bevis att hantera tvåfrontskrig om laget klarar av att kvala in till Europa League. Jag tror ligan blir lidande men det ska inte behöva bli en bottenstrid.

BOTTENSTRIDEN

Ja, vad har vi kvar. Nykomlingen Elche som i skrivande stund inte har en spelartrupp större än ett dussintal spelare. Det vore ett bragd som angränsar till mirakel om Elche löser det. Men kul att klubben från palmernas stad är tillbaka.

Även Huesca får det svårt, igen. Jag tror helt enkelt inte truppen är tillräckligt bra. I övrigt förutspår jag att Eibar, som tappat mycket rutin, kan vara inne på sista versen i La Liga och att Osasuna, utan Pervis Estupiñan (en av ligans bästa ytterbackar förra säsongen) och en långtidsskadad Chimy Ávila (ny korsbandsskada bekräftat häromdagen) också får det kämpigt. Även Alavés har jag svårt att se helt klara sig undan en bottenkamp. Sista laget som lär kriga där nere är Valladolid. Fin värvning i form av Fabián Orellana, men det ska mycket till för att Ronaldos klubb dnasar sig igenom en säsong utan att ha hjärtat i halsgropen.