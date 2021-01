Höstens lag i La Liga

Så här ser min La Liga-elva ut baserat på prestationerna hösten 2020:

Jan Oblak (Atlético)

Dani Carvajal (Real Madrid) – Koundé (Sevilla) – Pau Torres (Villarreal) – Mario Hermoso (Atlético)

Marcos Llorente (Atlético) – Koke (Atlético) – Luka Modric (Real Madrid)

Gerard Moreno (Villarreal) – Iago Aspas (Celta) – Karim Benzema (Real Madrid)

***

Målvakt: Jan Oblak. Står i laget som släppt in minst antal mål. Har en del att tacka lagkamraterna, men också överlägset högst snitt när det gäller räddningar. Tagit 90 procent av skotten.

Högerback: Dani Carvajal. Trots en del skadefrånvaro tar Carvajal plats här. Kanske spelar rutinen in, men jag tycker han blir bättre med åren och tar ännu större ansvar än tidigare.

Mittback #1: Jules Koundé. Tveksam till vilken nivå han höll för ett år sedan. Men Monchi var rätt ute från början. Världsback redan nu. Ämnat för något riktigt stort. Ett misstag verkar inte påverka honom mentalt trots sin ringa ålder.

Mittback #2: Pau Torres. Den minst namnkunnige i det spanska landslaget senaste året har tagit nästa steg och visat varför Luis Enrique ger honom så stort förtroende. Modern mittback, bra både i luften och i spelet på marken.

Vänsterback: Mario Hermoso. På ett lurigt Diego Simeone-vis måste Hermoso in i elvan, och då får det bli som vänsterback. Men låt honom kliva in mer centralt medan Carvajal stöter framåt. Det är så Hermoso gjort sig som bäst den här hösten. Numera fundamental i Atlético och den självklara uppspelsfoten.

Mittfältare #1: Marcos Llorente. Förra matchen spelade han defensiv fältare, högerback, högerytter och anfallare. Flexibiliteten, det taktiska kunnandet i kombination med notorisk poängskörd gör att Llorente tar plats.

Mittfältare #2: Koke. Till slut cementerat sin plats på det centrala fältet och blivit Diego Simeones förlängda arm på planen. Blivit mer bollvinnare än spelfördelare. Ett taktiskt exemplar.

Mittfältare #3: Luka Modric. När tvivlarna blev alltfler tog Modric ett kliv framåt. Fortfarande mästerlig i rollen som dirigent på Real Madrids mittfält.

Anfallare #1: Gerard Moreno. Fortsatt på inslagen väg från förra säsongen. Blivit en absolut toppspelare. Så mycket mer än bara målskytt. Bra på mycket, smartnessen som anfallare den största egenskapen.

Anfallare #2: Iago Aspas. Leder både skytteligan och assistligan. Den spelare som betyder allra mest för sitt lag.

Anfallare #3: Karim Benzema. Leder offensiven i Real Madrid, gjort 8+5. Precis som både Gerard & Aspas så mycket mer än bara målskytt. Gör omgivningen bättre.

***

Vem saknas? Hur ser er höstelva ut?