Superlativen haglar i Alexander Isaks riktning

Nu är han igång på allvar, Alexander Isak. Lite lustigt att det sker nästan exakt samma tidpunkt som när han var som bäst under förra säsongen. Ja fick ur mig i gårdagens Fotbollssöndag Europa att det förmodligen är hans bästa period sedan flytten till Real Sociedad. Jag måste nog revidera det, för vid närmare eftertanke är det svårt att blunda för den period som pågick ungefär två månader under Isaks debutsäsong, där han snittade ett mål per match och det självklara körsbäret på tårtan var den historiska matchen på Santiago Bernabéu.

Spelmässigt är han där. Spelmässigt är han kanske rent av bättre. Men just den insatsen borta mot Real Madrid sticker fortfarande ut som något alldeles extraordinärt. Oavsett vad har superlativet haglat i Isaks direktion den här måndagen.

“En juvel. Överlägsen. TV-spelsanfallare. En skymt gentemot Cádiz-försvaret. Omöjlig att stoppa.”

Saxat från några av de spanska tidningarna i dag. Addera dessutom högsta betyg i såväl Marca som AS och ja, ni förstår att han är en av ligans just nu hetaste spelare.

Nu är han etta i anfallet. Han har Imanol Alguacils fulla förtroende. Nu gäller det att Isak konserverar formen och levererar på den här nivån över tid. Då kommer våren bli väldigt trivsam för Real Sociedad. Och marknadsvärdet på Isak skjuta i höjden.

Jag är helt övertygad om att Isak har en större klubb i sig och det ganska snart. Sedan tror jag det hade varit smart att inte stressa iväg. Det gäller trots allt att prestera på en jämn nivå över tid. Det behöver han fortfarande bevisa. Men i den form han är i nu är det tveklöst att giganterna, både i och utanför Spanien, riktat blickarna åt Isaks håll.

José Luis Morales har förlängt med Levante. 33-åringen är redan uppe på tvåsiffrigt i antal mål den här säsongen. Snacka om latebloomer. Har La Liga en Levante-version av Joaquín på gång? Just nu lirar Morales sin bästa fotboll i karriären. Lite synd att han är till åren. Men å andra sidan kan han bli en för evigt legendar i Levante. Det är värt något det också.

En annan spelare jag fastnat för i just Levante är yttermittfältaren med det oerhört tilltalande namnet Jorge de Frutos. Redan gjort sju assist den här säsongen. Kom från Real Madrid Castilla och ser onekligen ut som ett fynd.

Papu Gómez, vilket La Liga-start. Det är bara hänga med.

Påminner om Atlético-Celta i kväll. Fantastisk att få en sådan match på en måndag.

Tyvärr utan en del tunga namn. Atleti lider enormt av covid-19 just nu. En handfull givna spelare saknas och Kieran Trippier är alltjämt avstängd. Blir intressant att se hur Diego Simeone laborerar och vad han kan hitta för väg den här gången.

Kul kollision mellan två ganska olika filosofier också. Diego Simeone mot Eduardo Coudet.

Välkomna in på C More 20:50.