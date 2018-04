Uppgifter: United och Juve ute efter Dortmund-spelare

Mittbacken Sokratis Papastathopoulos framtid i Borussia Dortmund är osäker. Hans avtal med klubben går ut sommaren 2019 och enligt tyska Kicker är det oklart om det blir en förlängning av det avtalet.

Kicker uppger också att Manchester United och Juventus är intresserat av den 29-årige greken.

United-managern José Mourinho ska helst vilja få in Sokratis i sommar, och inte när hans kontrakt går ut nästa år. Under den senaste tiden har flera medier rapporterat att Premier League-jätten vill ha in en ny mittback i sommar, vilket skulle tuffa till konkurrensen för svenske Victor Nilsson Lindelöf.