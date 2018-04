Uppgifter: Real Madrid på väg att förnya Ronaldos kontrakt - får löneförhöjning

Enligt spanska AS är Cristiano Ronaldos kontrakt på väg att förnyas. Enligt tidningen har klubben informerat Ronaldo om att man tänker förnya kontraktet innan sommarens VM och ge honom en löneförhöjning.

AS hänvisar till källor nära klubben som säger att Ronaldo kommer gå från att tjäna 21 miljoner euro om året till runt 30 miljoner euro, plus ytterligare två miljoner euro i bonusar. Det motsvarar drygt 300 miljoner svenska kronor. Enligt AS har Ronaldo dock en bit upp till Messis lönenivå trots den stundande ökningen, då argentinaren uppges tjäna 45 miljoner euro om året.

Kontraktslängden uppges dock inte ändras. Portugisens nuvarande kontrakt går ut sommaren 2021.