Barnsley blev under söndagen klart för nedflyttning till League One. Under den avslutande omgången av serien fick laget stryk med 4-1 borta mot Derby.

Det dröjde inte länge efter degraderingen innan klubben gjorde sig av med tränarteamet. Drygt 30 minuter efter matchslut meddelade Barnsley att managern José Morais, tidigare i Assyriska, sparkas. Även assisterande Dimas Teixeira och Joao Cunhã sparkas.

Morais tränade Assyriska under 2005.