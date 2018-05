I går blev det officiellt att Roberto Mancini lämnar Zenit St Petersburg. Tidigare har det ryktats att han ska vara aktuell för att ta över det italienska landslaget, och nu skriver Sky Sports att Mancini är klar som nu förbundskapten för landslaget.

Mancini väntas skriva på ett tvåårskontrakt i morgon.

Italiens nuvarande tillfälliga förbundskapten är Luigi Di Biagio efter att Giampiero Ventura fått lämna efter playoff-fiaskot mot Sverige som gjorde att Italien missar sommarens VM i Ryssland.

BREAKING: Roberto Mancini agrees two-year deal to take over as Italy head coach and will sign tomorrow. #SSN pic.twitter.com/B1D44BP5jn

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 14 maj 2018