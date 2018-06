Kopplades ihop med United - men nu förlänger mittbacken med Barcelona

Samuel Umtiti har kopplats ihop med en flytt till Manchester United. Flera brittiska medier har rapporterat om José Mourinhos vilja att förstärka truppen med mittbacken – men så blir det inte.

Fransmannen förlängde nämligen i dag sitt kontrakt med Barcelona. Det nya avtalet löper över säsongen 2023, låter klubben meddela.

Umtiti värvades till den katalanska storklubben under 2016 då han lämnade franska Lyon. Under säsongen har Umtiti fått stort förtroende i Barcelonas backlinje och totalt blev det 25 matcher i La Liga (Umtiti drogs med skador två gånger under säsongen) och nio i Champions League.