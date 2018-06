Mittfältaren Ovie Ejaria förlänger med Liverpool. Klubben går på twitter ut med att 20-åringen har skrivit på ett långtidskontrakt, och att han direkt kommer att gå på lån till Rangers, som numera tränas av den tidigare Liverpool-spelaren Steven Gerrard.

✍ @Ejaria has signed a new long-term #LFC contract and will immediately join @RangersFC on a season-long loan: https://t.co/xfTsUI7B0O pic.twitter.com/3c0DMlVuqf

— Liverpool FC (@LFC) 7 juni 2018