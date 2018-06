Guardian: Sarri närmar sig Chelsea - klubblegendar får plats i ledarstaben

Maurizio Sarri har under en tid kopplats ihop med Chelsea. Nu skriver ansedda The Guardian att italienaren alltmer närmar sig tränarjobbet i London-klubben.

Napoli, som Sarri närmast har tränat, har redan anställt en ny tränare i Carlo Ancelotti, men Sarri står fortfarande under kontrakt med klubben. Sarris utköpsklausul gäller inte längre, och Napoli har tidigare indikerat för Chelsea att man inte tänkt släppa honom gratis. Nu skriver dock The Guardian att det finns en optimism hos alla parter om att en överenskommelse ska nås.

The Guardian skriver även att Gianfranco Zola, som har en bakgrund som populär spelare i Chelsea, väntas bli en del av Sarris nya stab i klubben. Under sin tid som spelare gjorde han över 300 matcher för Chelsea, och har av supportrarna röstats fram som klubbens största spelare någonsin. Han står just nu utan jobb efter att ha fått lämna Birmingham City i fjol.