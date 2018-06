Uppgifter: United och City redo att göra upp om Mbappé

Kylian Mbappé lämnade förra sommaren Monaco på lån till PSG, i en affär där den franska huvudstadsklubben ska köpa loss honom denna sommar.

Men runt PSG har det under den senaste tiden dykt upp frågetecken kring klubbens förhållande till financial fair play, där det i förra veckan rapporterades att man behöver få in 600 miljoner kronor i inkomster innan juni månads slut eller straffas från Uefa.

Nu skriver engelska Mirror att Manchester United och Manchester City båda följer PSG:s situation, och att man båda är redo att gå in för att värva Mbappé om tillfälle ges.

Real Madrid uppges också intresserat av Mbappé.

Mbappé blev nyligen Frankrikes yngste målskytt någonsin i ett VM genom sitt mål mot Peru tidigare i veckan.