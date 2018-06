Chelseas talangfulle anfallare Jeremie Boga, 21, lämnade under 2009 Marseille för spel i Chelseas ungdomslag och har sedan dess varit utlånad i flera sejourer till Rennes, Granada och senast under den gångna säsongen till Birmingham i The Championship.

Enligt Sky Sport Italia väntas nästa lån gå till Sassuolo och Serie A över nästa säsong.

Boga gjorde under den gångna säsongen två mål och tre assist på 31 matcher för Birmingham i Championship.