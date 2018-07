Brittiska The Telegraph skrev i dagarna att Chelsea kan tänka sig att sälja Thibaut Courtois, som bara har ett år kvar på kontraktet. Enligt tidningen ska Real Madrid vara intresserade av belgaren, som sägs vara sugen på att återvända till Spanien.

Där och då var planen att ersätta Courtois med Romas brasilianske målvakt Alisson. Men enligt Sky är planen något helt annan.

Det är Sky Sports – relativt – trovärdiga journalist Kaveh Solhekol som skriver att både Roma och Chelsea är intresserat av Danmarks målvaktshjälte Kasper Schmeichel, till vardags i Leicester, om någon av deras målvakter skulle lämna.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”sv”><p lang=”en” dir=”ltr”>Chelsea & Roma interested in signing Leicester City goalkeeper Kasper Schmeichel. Both clubs will buy new keepers if they sell Courtois & Alisson this summer.</p>— Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) <a href=”https://twitter.com/SkyKaveh/status/1013747663324483584?ref_src=twsrc%5Etfw”>2 juli 2018</a></blockquote>

