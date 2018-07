Tyska medier: Isak får visa upp sig och kämpa för en plats i Dortmund

Sedan 2003 har Tuttosport delat ut priset “Golden Boy” – till, vad tidningen anser, världens mest lovande spelare under 21 år. När årets bruttolista på 100 spelare släpptes fanns Alexander Isak, 18, med – för andra året i följd.

I dag skriver tyska Ruhr Nachrichten att Dortmund inte tagit något definitivt beslut vad som händer med Isak, som har fått begränsat med speltid i Bundesliga-klubben, nästa säsong.

Svensken, som varit i Eritrea den senaste tiden, har antagits vara aktuell för en utlåning, men Ruhr Nachrichten skriver att “han kommer att få visa upp sig för den nya tränaren Lucian Favre innan ett beslut fattas”.

Isak fick fem inhopp i Bundesliga under året, men figurerade främst i de inhemska turneringarna och Europa League under våren. Under fjolårshösten debuterade han i Champions League i ett kort inhopp i gruppspelet mot Apoel Nicosia.

Enligt Kicker betalade Dortmund nio miljoner euro till AIK för Isak, omkring 85 miljoner svenska kronor.