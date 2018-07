Ligue 1-klubben Monaco förstärker truppen med att värva från Chelsea. På fredagen blev det officiellt klart att man värvat den 17-årige försvararen Jonathan Panzo. Enligt tabloiden The Sun kostar affären Monaco runt 2,5 miljoner pund, runt 29 miljoner svenska kronor.

The Sun rapporterar att affären gjordes möjlig mycket på grund av Michael Emenalo som under sex års tid hade rollen som “teknisk direktör” i Chelsea. Nu har han samma roll i just Monaco.