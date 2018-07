Uppgifter: Sporting förhandlar med Hamburg om Ekdal

Albin Ekdal stod, precis som hela det svenska landslaget, för ett imponerande VM-slutspel. Den centrale mittfältaren startade alla matcher för Blågult och gjorde flera bra matcher, trots att han dragits med mycket skador inför mästerskapet.

Ekdal och hans Hamburg åkte förra säsongen ut ur den tyska ligan för första gången någonsin och framtiden för 28-åringen har därför varit oviss. Ett par italienska klubbar, Cagliari och Sampdoria, har rapporterats visa intresse för Ekdal, och nu skriver tyska Hamburger Morgenpost samt portugisiska Record att även Sporting Lissabon visar intresse. Tidningarna skriver att klubbarna just nu förhandlar om Ekdal och att klubben visade intresse redan tidigare under vintern.

– Jag är inte inställd på något. Jag är inställd på att göra ett bra VM och hålla mig skadefri. Klubbfrågan tar jag efter VM. Jag har faktiskt inte tänkt på det än, sa Ekdal själv inför VM-slutspelet.

Just Sporting har omgärdats av allt annat än positiva rubriker. I mitten av maj blev det skandalrubriker kring klubben efter att ett 50-tal maskerade fans attackerat laget under ett träningspass. Flera av spelarna fick fysiska skador, bland annat rapporterade tidningen O Jogo om två djupa jack i målkungen Bas Dosts huvud. Mitt under kaoset tillträdde Sinisa Mihajlovic som ny tränare – men han fick sparken efter bara nio dagar.