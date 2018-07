Uppgifter: Hammarby i förhandling med tidigare Dif-mittfältare

Under sommarens transferfönster har Hammarby sålt anfallaren Pa Dibba till Kina och Fotbollskanalen kunde berätta att Stockholmslaget fick 12 miljoner kronor för anfallaren. Däremot har Bajen inte tagit in någon ny spelare, men nu uppger sajten FotbollDirekt att laget ska vara intresserade av att ta in Brommapojkarnas mittfältare Tim Söderström, som har ett förflutet i Hammarbys rival Djurgården.

Sajten skriver att Hammarby förhandlar med spelaren om ett kontrakt men att en eventuell övergång är mer trolig efter säsongen när Söderströms kontrakt går ut med BP.

Mittfältaren har i år spelat elva matcher för klubben och svarat för en framspelning