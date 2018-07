Когда ты @alex_golovin17 пришёл в основную команду ,#ЦСКА ! Я тебе сразу сказал , будешь так же тренироваться ☝️Через два года попадёшь в 🔝Европейскую команду . Сегодня много советов , и внимание ! Я тебе желаю почувствовать Сердцем❤️☝️#челси Удачи тебе , большой карьеры 👌!!!

