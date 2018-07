Bekräftat: Stjärnan till Roma - klubbarna överens

Bordeauxs brasilianske stjärna Malcom, 21, stod under den gångna säsongen för en imponerande säsong i Ligue 1, Frankrike, vilket både under och efter säsongen resulterade i intresse från flera klubbar i Europas bästa ligor. Brassen ryktades både vara aktuell för en rad olika Premier League-klubbar, men under den senaste tiden har Roma setts som huvudkandidat i jakten på anfallarens signatur.

Nu bekräftar Bordeaux att klubben nått en överenskommelse om spelaren med den italienska klubben, samtidigt som Roma lite senare gjorde detsamma och bekräftade överenskommelsen på sitt Twitter-konto.

Enligt den italienske journalisten Gianluca Di Marzio, så landar övergångssumman på 332 miljoner kronor, samt drygt 42 miljoner kronor i olika bonusar.

Malcom stod under den gångna säsongen för tolv mål och sju assist på 35 matcher i Ligue 1 och har kontrakt med Bordeaux fram till den sista juni 2021.

L’#ASRoma conferma di aver trovato un accordo di massima con il Bordeaux per il trasferimento del calciatore Malcom. L’operazione sarà ratificata in seguito al buon esito delle visite mediche pic.twitter.com/iQcKT6kCPn — AS Roma (@OfficialASRoma) July 23, 2018