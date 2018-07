Guardian: Mourinho överväger att sälja Martial

Anthony Martial har ett år kvar på sitt kontrakt med Manchester United, och har den senaste tiden inte haft någon given plats i José Mourinhos startelva. Nu skriver ansedda The Guardian att Mourinho överväger att sälja Martial, men bara om rätt bud kommer in, helst från en klubb utanför England.

Enligt tidningen lär en eventuell budgivning på spelaren starta vid 50 miljoner pund, ungefär 580 miljoner kronor.

Martial kom till United från Monaco sommaren 2015, och har sedan dess gjort 36 mål och 26 assist på 136 matcher för klubben.