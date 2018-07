Uppgifter: Lazio ute efter Arsenal-forward - så mycket kostar en övergång

Laxio uppgavs i förra veckan vara intresserat av att hämta in den spanske anfallaren Lucas Perez från Arsenal. Han var i fjol utlånad från Premier League-klubben till Deportivo La Coruna och ska nu vara på väg bort från klubben igen.

Enligt Corriere di Roma, så har nu Arsenal meddelat Lazio att den italienska klubben behöver betala åtta miljoner euro för att knyta till sig anfallaren.

Perez anslöt under 2016 till Arsenal från just Deportivo och stod under den gångna säsongen för åtta mål på 35 matcher för Deportivo i La Liga.