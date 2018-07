Uppgifter: Portugisisk toppklubb förnyar intresse för Blågult-stjärna

Landslagsmittfältaren Albin Ekdal och hans Hamburg blev i vår nedflyttat från Bundesliga till den tyska andraligan. Därefter stod svensken för ett imponerande mästerskap med Blågult i Ryssland och har spekulerats vara på väg bort från Hamburg till bland annat Cagliari, Sampdoria och Genoa i Italien, men även till Sporting i Portugal.

– Senare i sommar kommer Albin bestämma sig. Det finns ingen datummässig deadline men alla spelare vill ha det klart så tidigt som möjligt var de ska spela, sa Ekdals agent Martin Klette nyligen till fotbolltransfers.com

Enligt den portugisiska tidningen A Bola, så ska nu Sporting har förnyat sitt intresse för Ekdal, då klubben gick miste om att värva den kroatiske mittfältaren Milan Badelj, som i stället lämnade Fiorentina för Lazio i Serie A.

Sporting har under senaste tiden omgärdats av flera negativa rubriker. I mitten av maj blev det skandalrubriker kring klubben efter att ett 50-tal maskerade fans attackerade laget under ett träningspass. Flera av spelarna fick fysiska skador, bland annat rapporterade tidningen O Jogo om två djupa jack i Bas Dosts huvud. Mitt under kaoset tillträdde Sinisa Mihajlovic som ny tränare – men fick sparken efter bara nio dagar.