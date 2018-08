Officiellt: Gais-talang på lån till division 1

Gais värvade i början av april in den talangfulle mittbacken Filip Trajanovski, 19, från rivalen BK Häcken. Han skrev på ett kontrakt över ett år med en option på förlängning med ytterligare två år, men lånas nu ut till division 1.

Göteborgsklubben meddelade i dag, via sin hemsida, att talangen under den resterande delen av säsongen går på lån till Oddevold i division 1.

– När vi lånade ut Ajdin Zeljkovic till Ljungskile så var det uppenbart att hans formkurva steg brant när han fick spela regelbundet och ta stort ansvar i laget. Jag hoppas självklart att vi ska kunna se något liknande även för Filip. Det har funnits ett par alternativ avseende division 1-klubbar som varit intresserade, men både min och Filips känsla är att Oddevold var bästa alternativet, säger Gais tränare Bosko Orovic till klubbens hemsida.

– Precis som i fallet med Ajdin så är lånet under former som gör att vi snabbt kan ta tillbaka honom om vi skulle behöva och han blir då spelklar för GAIS igen per omgående. Vi kommer att följa Filips utveckling under hösten och håller tummarna för en bra sejour i Oddevold, fortsätter han.

Trajanovski hade under vårsäsongen svårt att få speltid med Gais och fick inte en enda minut med klubben i superettan.