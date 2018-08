Under gårdagen rapporterade Sky Sports att Manchester United ställt in siktet på Barcelonas mittback Yerry Mina. Idag uppger The Sun att en flytt kommer allt närmre.

Tidningen skriver att Manchester United har skickat förhandlaren Matt Judge till Barcelona, för att slutföra en affär med den katalanska klubben. Samtidigt är även ett möte bokat med Minas agent, Felipe Russo.

The Sun uppger att Manchester United hoppas få igenom ett bud på 35 miljoner pund (cirka 400 miljoner kronor).