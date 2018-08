Uppgifter: ÖSK lånar försvarare från Nordsjälland

Under vårsäsongen gick Örebro starkt i allsvenskan men efter sommaruppehållet har laget tappat farten och placerar sig just nu på en tionde plats i tabellen. Under sommarens transferfönster tappade laget den amerikanske mittbacken Brendan Hines-Ike och sedan dess har ytterbacken Sebastian Ring vikarierat i backlinjen.

På måndagen kommer uppgifter från Expressen om att ÖSK väljer att förstärka försvarslinjen med Viktor Tranberg, som närmast kommer från spel i danska Nordsjälland.

Under förra säsongen spelade den danske mittbacken, som är 21 år gammal, 14 matcher för Nordsjälland, men nu flyttar han alltså till Örebro på lån under höstsäsongen.