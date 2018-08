Uppgifter: West Ham gör ett försök att värva Arsenal-anfallare

Arsenals spanske anfallare Lucas Perez var i fjol utlånad från Londonklubben till Deportivo La Coruna i La Liga och ser i sommar ut att vara på väg bort från klubben igen. Nyligen uppgavs Lazio vara intresserat av anfallaren, men nu ska även en ligakonkurrent till Arsenal vara intresserat av spanjorens signatur.

Enligt Sky Sports, så försöker West Ham att värva anfallaren, då han anses vara ett billigare alternativ för klubben än andra anfallare på marknaden.

Perez anslöt under 2016 till Arsenal från just Deportivo och stod under den gångna säsongen för åtta mål på 35 matcher för Deportivo i La Liga.