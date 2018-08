Patrick Roberts anslöt till Manchester City 2015 men har sedan dess varit utlånad i flera perioder till skotska Celtic. Men inför årets säsong ser det ut att bli en ny klubbadress för den 21-årige anfallsspelaren.

Enligt The Sun är Bordeaux, Rennes, St Etienne och Girona intresserade av att låna in Roberts under kommande säsong.

Förra säsongen spelade anfallaren åtta matcher i den skotska ligan och svarade för fyra framspelningar.