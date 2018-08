Uppgifter: Real Madrid förbereder bud på två miljarder för Hazard: "Ska ersätta Ronaldo"

Eden Hazard fick hoppa in i andra halvlek i Chelseas säsongspremiär under lördagen. Men belgaren har uppgetts vara på väg att lämna London-klubben under sommaren – och så sent som i torsdags gick den tidigare lagkamraten Thibaut Courtois ut och sa att han ville att Hazard skulle följa med honom till den spanska huvudstaden.

På söndagen skriver tabloiden Sunday Express, enligt Goal, att Real Madrid förbereder ett bud på omkring två miljarder kronor för stjärnan.

“Maurizio Sarri har insisterat att Hazard inte är till salu, men Real ser honom som Ronaldos naturlige ersättare. Även om Hazard värderas till 150 miljoner pund så ska Madrid kunna tänka sig att betala 200 miljoner pund. I veckan ska de hålla ett möte för att bestämma om klubben ska lägga ett stort bud innan fönstret stänger den 31 augusti”, skriver Sunday Express.