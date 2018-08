Fransk media: Lindelöf-flytt sprack

Tidigare har det ryktats om att Lyon varit intresserat av Manchester Uniteds mittback Victor Nilsson Lindelöf. Och en affär ska ha varit aktuell i dagarna, enligt RMC. Get French Football News, som hänvisar till just RMC, skriver att Lyon har fått lägga ner sin jakt på svensken på grund av att United inte lyckades värva in någon mittback i sommar innan det engelska transferfönstret stängde i torsdags.

24-årige Nilsson Lindelöf spelade hela matchen när Manchester United vann sin premiär, mot Leicester, i Premier League i fredags.