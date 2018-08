Inter har gjort klart med Keita Balde. Den 23-årige senegalesen lånas in under säsongen och det finns en köpoption inskriven i avtalet, det skriver Inter på sin hemsida under måndagskvällen.

Yttern stod förra säsongen för åtta mål och sex framspelningar på 23 matcher för Monaco i den franska ligan. Desförrinnan tillhörde han Lazio mellan åren 2013 och 2017. Inter har tidigare gjort klart med spelare som Radja Nainggolan, Sime Vrsaljko och Stefan de Vrij.