"Guardiola vill ha Reals Keylor Navas"

Redan förra sommaren spekulerades det att Manchester City var intresserat av Keylor Navas från Real Madrid. Detta då Navas bär på de egenskaper som tränaren Pep Guardiola värderar högt.

I somras stod det klart att den belgiske VM-målvakten Thibaut Courtois lämnar Chelsea för den spanska huvudstaden – och nu är det osäkert vad som händer med Navas.

Enligt spanska AS vill City ta in landslagsspelaren då deras andramålvakt Claudio Bravo är skadad. Tidigare under sommaren har Joe Hart, som var utlånad till West Ham under fjolåret, lämnat för spel med Burnley i Premier League.

Real-målvaktens kontrakt sträcker sig till 2020.