Liverpool nära att sälja flopp - men affär sprack i sista stund

Sommaren 2014 pungade Liverpool upp över 200 miljoner kronor för Lazar Markovic. Men värvningen från Benfica blev inte alls vad Premier League-jätten hade hoppats på. Yttern har inte lyckats slå sig in i Liverpools startelva och serben har varit utlånad till fyra olika klubbar sedan han anlände till Anfield.

I sommar har Liverpool försökt bli av med 24-åringen helt och under fredagen var man ytterst nära att sälja Markovic, enligt Liverpool Echo. Lokaltidningen uppger att klubben kom överens med Anderlecht (som lånade in Markovic under våren) om en övergångssumma på drygt 30 miljoner kronor och att spelaren flög till Belgien för att slutföra flytten.

Men enligt Liverpool Echo lyckades inte Markovic och Anderlecht enas om spelarens personliga avtal och därför sprack affären kort innan det belgiska transferfönstret stängde natten till lördag.