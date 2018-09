Vasalund-mittfältare tränar med AIK under landslagsuppehållet

AIK är serieledare i allsvenskan när serien nu är på landslagsuppehåll. Måndag till torsdag den här veckan tar man in Vasalunds 19-årige mittfältare Moussa Traoré som ska träna med klubben.

– Vasalunds IF har gett AIK och Moussa möjligheten att lära känna varandra under några dagar vilket vi är tacksamma för. I arbetet med att inventera olika alternativ inför kommande säsong så är detta ett bra tillfälle under landslagsuppehållet att lära känna Moussa närmare, säger AIK:s chefscout Tobias Ackerman till klubbens hemsida.