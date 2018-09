PSG-målvakt i samtal om förlängning: "Varför ska jag inte stanna?"

Paris Saint-Germains franske målvakt Alphonse Areola, 25, slog sig under den gångna säsongen in som förstemålvakt i den franska giganten och stod för 33 framträdanden i Ligue 1. Inför den här säsongen fick han däremot tuffare konkurrens, då PSG hämtade in rutinerade Gianluigi Buffon från Juventus och Serie A.

Målvakten, som sitter på ett utgående kontrakt med PSG, var bänkad i de två första ligamatcherna, men har spelat från start i de två senaste matcherna i Ligue 1. Han är därmed positiv till en förlängning med klubben.

– Vi har inlett samtal om ett nytt avtal, bekräftar han för Telefoot.

– Säsongen är fortfarande ung och jag har ett år kvar på mitt kontrakt. Jag hoppas bara på att nå framgång. Det viktigaste är att få spela och om jag gör det – varför ska jag inte stanna här? fortsätter han.

Areola tog sig fram genom PSG:s juniorlag och har genom åren varit utlånad till Lens, Bastia och Villarreal före han förra säsongen fick chansen som förstemålvakt.