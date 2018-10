Sarri efter kritiken om Christensen: "Inte intresserad av hans pappa"

Chelseas danske mittback Andreas Christensen, 22, fick under förra säsongen stort förtroende av Antonio Conte och var mer eller mindre ordinarie i lagets startelva under hela säsongen. Sedan Maurizio Sarri kom in i klubben är däremot situationen annorlunda för dansken, som ännu inte är noterad för någon ligamatch i höst.

Christensens pappa och agent Sten Christensen uttalade sig med anledning av det nyligen om att de kan behöva ta en diskussion med Chelsea om framtiden om Christensen inte får mer speltid i laget före jul.

Nu svarar Sarri på pappans utspel.

– Jag är inte intresserad av hans pappa. Vad jag kan säga?, säger han enligt Goal.com.

– Under inledningen av säsongen tycker jag att David (Luiz) och Antonio (Rüdiger) har spelat riktigt bra, så vi har inte behövt skifta, fortsätter han.

Vidare berättar Sarri att han fortsatt tror på mittbacken.

– Han är väldigt ung och behöver bli bättre, men han är en teknisk försvarsspelare, så han passar bra i min fotboll. I framtiden kan han komma att få spela väldigt ofta.

Christensen är i höst endast noterad för två framträdanden för Chelsea i Europa League och ett framträdande i ligacupen. Han har kontrakt fram till den sista juni 2022.