MFF:s hint - Rosenberg fortsätter nästa år

Malmö FF:s rutinerade anfallsstjärna Markus Rosenberg, 36, meddelade inför den här säsongen att det blir hans sista som aktiv spelare i MFF. Rosenberg har kontrakt med Skåneklubben året ut, men efter en ny imponerande säsong av 36-åringen, så har det varit uppe på tapeten om det ändå inte kan bli ett år till som spelare.

I dag lade Malmö FF, via sitt Twitter-konto, ut en trailer till en dokumentär om anfallaren med en hint i slutet om att det blir en fortsättning i MFF 2019.

I eftertexten stod det nämligen “Filmen om Markus Rosenberg” – “Premiär 2019”, men därefter försvann 2019 till tonerna av MFF-fansens ramsa “Mackan, skriv på, skriv på” och ersattes i stället med “Premiär 2020”. Det är möjligen en hint för att Rosenberg gör ytterligare en säsong i MFF-tröjan.

Så här sa Rosenberg om en fortsättning i MFF efter segern mot Hammarby den 20 oktober hemma på Stadion.

– Det kommer aldrig bli en sådan dag där man vaknar upp och man tänker ”okej, jag ska sluta” eller ”jag ska fortsätta”. Tanken har hela tiden varit att jag ska sluta. Jag har väntat i perioder för att se hur kroppen och även huvudet känns. Det känns bättre än jag hade hoppats på, sa anfallaren i den mixade zonen.

– Om man ska fortsätta är det ett helt år man ska ta hänsyn till. Man kan inte tänka att det känns bra just nu, utan det ska kännas bra under en hel försäsong och det ska kännas bra under en hel säsong, förhoppningsvis 40-50 matcher. Det är lätt att ta beslut när man är här uppe och det är lätt att ta ett beslut när man är här nere. Man ska sammanfatta alltihopa och se var man landar, fortsatte han

Fotbollskanalen har sökt MFF:s sportchef Daniel Andersson, som bad om att få återkomma.