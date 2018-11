Uppgifter: Backe aktuell för att ta över polsk toppklubb

Hasse Backe, som numera är expert i TV4 och C More, har haft en framgångsrik karriär som tränare både i svensk fotboll och utomlands med uppdrag i bland annat AIK, Hammarby och Djurgården, men även i FC Köpenhamn, Manchester City och New York Red Bulls.

Senast Backe hade ett uppdrag som tränare var under 2016 som förbundskapten i Finland, men efter noll vinster på elva landskamper fick han sparken.

Nu uppger den polska sajten Przeglad Sportowy att Backe är aktuell för ett toppjobb i Polen. Uppgifterna gör gällande att Lech Poznan, som nyligen sparkade tränaren Ivan Djurdjevic, ser Backe som en av huvudkandidaterna till att bli ny tränare i klubben.

– Det är såklart spekulationer. Det är överhuvudtaget ingen kontakt som är tagen, så det är på spekulationsstadiet, säger han till Fotbollskanalen.

Skulle du kunna tänka dig att ta över Lech Poznan?

– Jag håller ju alltid alla möjligheter öppna om det blir en seriös kontakt. Det är alltid värt att lyssna, säger han.

– Jag vet en del om laget faktiskt. Jag hade två spelare från det finländska landslaget som spelade där innan – Paulus Arajuuri och Kasper Hämäläinen – och var där och såg några matcher. Det är ett av toppgängen i polska ligan ihop med Legia Warzawa och något annat lag också, fortsätter han.

Även om Backe inte lett ett lag sedan 2016 och det inte blir ett uppdrag i Poznan, så utesluter han inte en comeback som en tränare igen i framtiden.

– Ja, det handlar mer om det är rätt klubb som dyker upp med rätt förutsättningar.

Lech Poznan är, efter 14 omgångar, sjua i högstaligan i Polen. Laget har åtta poäng upp till Lechia Gdansk i serieledning i Ekstraklasa. I fjol blev laget trea i ligan.