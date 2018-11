As: "Ha resväskan redo, John"

John Guidetti, 26, var under vårsäsongen i år utlånad från Celta Vigo till Deportivo Alavés i La Liga. Blågult-anfallaren fick gott om speltid, men däremot lossnade inte målskyttet ordentligt. I somras flyttade han på permanent basis till Alavés, men är i höst endast noterad för sex matcher och spelade senast i slutet av september i ligan. Nyligen ryktades han därför vara aktuell för en flytt till Galatasaray och Turkiet.

– Det går bra på träning och jag gör min grej, men jag har full förståelse för att han (tränaren) inte byter just nu. Vi ligger tvåa (fyra med samma poäng som tvåan) i La Liga och har fler poäng än Real Madrid. Det går otroligt bra, allt studsar rätt. Då förstår jag att man inte byter ett vinnande koncept. Det får jag köpa just nu. Jag jobbar på hårt. Jag är otroligt glad över att det går bra för laget, sa han nyligen om situationen i klubblaget.

Nu ringar den spanska tidningen As in Guidetti bland fem spelare i Alavés “som kan packa väskan om omständigheterna är de rätta”, det vill säga om ett tillräckligt bra bud kommer in till klubben.

“Den dyraste spelaren i klubbens historia för fyra miljoner euro, men kom tillbaka från VM i Ryssland och semester ur form. Han har förlorat sin plats i laget och är efter Rubén Sobrino, Borja Bastón och Jonathan Calleri. Några klubbar i Turkiet har visat intresse och han vill ha speltid”, skriver tidningen om svenskens situation.

Gudetti är noterad för en assist på sex ligamatcher i höst i Spanien. Alavés har inlett säsongen på ett imponerande vis och är placerat på fjärdeplats i La Liga. Svensken har kontrakt med klubben fram till den sista juni 2022.