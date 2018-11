Officiellt: Öster förlänger med mittfältaren

Under sommaren kom Anton Andreasson till Öster från Jönköpings Södra, och skrev då på ett kontrakt som gällde säsongen ut. Under hösten spelade den 25-årige mittfältaren tio matcher i superettan, varav fem från start. Nu har Andreasson skrivit på ett nytt avtal, som är skrivet på ett plus ett år.

– Känns väldigt bra och inspirerande att få vara en del av Östers resa ytterligare ett tag. Mina ambitioner är höga, precis som klubbens. Jag trivs väldigt bra i Växjö som stad och i Öster som klubb, och just nu kan jag knappt vänta på att säsongen 2019 ska dra igång, säger Andreasson till klubbens hemsida.