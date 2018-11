Gattuso öppnar en dörr på glänt för Ibrahimovic: "Han skulle kunna vara användbar"

Zlatan Ibrahimovic ryktas till Milan och en övergång ska, enligt uppgifter, vara nära. Den italienske journalisten Carlo Pellegatti gick i går ut med att klubben och spelaren hade kommit överens om ett avtal.

– Han skrev på för ett och halvt år, sa han enligt Affaritaliani.

Enligt La Gazetta dello Sport så kommer dock Zlatan att ansluta till Milan på lån i vinter.

Milan har ännu inte kommenterat om övergångsryktena stämmer eller inte. Men samtidigt som uppgifterna florerar så öppnar Milans tränare, Gennaro Gattuso, för att Ibrahimovic kan vara aktuell för en återkomst.

– Jag behöver inte @Ibra_official’s (Zlatans Twitter-konto) kommentarer om hur mitt lag står sig. Han är alltid redo att bära tröja som har en ärorik historia och han kan vara användbar, säger Gattuso enligt klubbens Twitter-konto.

– Jag har inte vunnit något ännu, jag har förlorat en final i italienska cupen. @Ibra_official var min lagkamrat och vi har en bra relation. Vi behöver spelare som honom och jag tackar honom för det han sa, vi får se hur det artar sig.

🔬 Gattuso: “I do not need @Ibra_official‘s comments to know how my team is fairing. He is always ready to wear a jersey with such a glorious history and he can be useful to us” “.#LazioMilan

— AC Milan (@acmilan) November 24, 2018