Peking uppges ha nobbat Sparta Prag

Aftonbladet har tidigare rapporterat om den tjeckiska klubben Sparta Prags intresse för IFK Norrköpings David Moberg Karlsson. Men enligt tjeckisk Denik Sport, som Aftonbladet hänvisar till, ska IFK under måndagen ha sagt nej till ett bud på drygt 12 miljoner kronor, trots att Sparta så sent som under söndagen trodde att parterna var överens.

– På måndagsmorgonen återkom Norrköping och sa att de inte kunde acceptera villkoren, säger en källa inom klubben till Denik Sport, enligt Aftonbladet.

– Vi förstod inte vad som hände, vi trodde att vi hade kommit överens om ett avtal. Vi har inte gett upp, vi tror fortfarande transfern kan bli av.

David Moberg Karlsson själv är fåordig:

– Jag vet om att det finns intresse, men jag vill inte gå in på vilka klubbarna är. Det är flera stycken. Jag känner inte till detaljerna i förhandlingarna mellan klubbarna, säger han till Aftonbladet.