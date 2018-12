Uppgifter: Liverpool-back nära flytt - Fulham leder jakten

Nathaniel Clyne, 27, lämnade under sommaren 2015 Southampton för spel i Liverpool. Engelsmannen var under sina tre första säsonger i klubben ordinarie i laget, men hade under förra säsongen stora skadeproblem och var först tillbaka i slutet av säsongen.

I höst har han inte haft sådana skadeproblem, men har däremot tappat sin plats i startelvan till Trent Alexander-Arnold, som imponerat i Premier League. Hittills är han endast noterad för två matcher på bänken i ligan, annars ständigt utanför truppen.

Enligt den engelska tidningen The Sun leder nu Fulham jakten på att värva försvararen. Cardiff ska också vara intresserat av en värvning, men Fulham ska vara närmast.

Clyne har kontrakt med Liverpool fram till sommaren 2020.