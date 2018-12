Officiellt: Mjällby värvar isländsk mittfältare: "Tror att han kan ta nästa steg"

Tidigare i år säkrade Mjällby uppflyttning från division ett till superettan. Nu har Blekingelaget börjat forma truppen inför kommande säsong.

Under fredagseftermiddagen stod det klart att klubben hämtar in Prosper Kasim på lån från IFK Göteborg.

– Dealen med Göteborg är klar och vi lånar in honom med en option om att kunna köpa loss honom. Vi ska bara färdigställa hans kontrakt och eftersom han är i Ghana nu så tar det lite längre tid, sa Mjällbys tränare Milos Milojevic till Blekinge Läns Tidning då.

Senare på fredagen står det också klart att superettannykomlingen hämtar in Gisli Eyjolfsson, 24. Mittfältaren kommer närmast från isländska Breidablik och lånas in under kommande säsong.

”Gísli har en karaktär som passar in i vår starka grupp och vi tror att han kan ta nästa steg i sin utveckling och därmed hjälpa oss i etableringen på elitnivån”, skriver Mjällby på sin hemsida.