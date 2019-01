Officiellt: Han ersätter MFF-talangen i TFF: "En talangfull målvakt"

Marko Johansson återvände till Malmö FF efter en säsong på lån i Trelleborgs FF. Nu har TFF hittat sin ersättare.

Philip Mårtensson, 25, kommer härnäst från Torns IF i division 1.

– Philip är en målvakt vi haft ögonen på ett tag. Han har varit i träning hos oss under 2018 och har visat styrka både på träningen hos oss och under säsongen i Torns IF. Han är en talangfull målvakt som är redo att ta nästa steg i karriären, säger TFF:s klubbdirektör och sportchef, Mattias Kronvall, till klubbens hemsida.