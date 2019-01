Uppgifter: Sundsvall-back lämnar - flyttar till Finland

Sundsvalls finländske försvarare Juho Pirttijoki, 22, hade i fjol svårt att få speltid och gjorde endast tre inhopp under vårsäsongen i allsvenskan före han under sommaren blev utlånad till finländska KuPS under andra halvan av säsongen.

Nu rapporterar Sundsvalls Tidning att backen lär återvända till Finland igen. Tidningen skriver att Pirttijoki, som var med på Finlands januariturné, har haft diskussioner med finländska klubbar och att en lösning är nära för backen.

Pirttijoki lämnade vintern 2017 IFK Helsingfors för spel i Sundsvall.