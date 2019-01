Queiroz uppges lämna Iran - nära att ta över Colombia: "Gav mig ett bra intryck"

Portugisiske tränaren Carlos Queiroz var under flera år assisterande tränare till Sir Alex Ferguson i Manchester United, men lämnade under 2008 klubben för en två år lång sejour som förbundskapten i Portugal och sedan 2011 basar han över Saman Ghoddos och Irans landslag, just nu med i Asiatiska mästerskapen.

Nu kommer rapporter om att Queiroz kan lämna Iran efter turneringen. Colombias fotbollsförbunds vice president Alvaro Gonzalez har, enligt Sky Sports, uttalat sig i en intervju med en lokal radiostation i landet och sagt att fotbollsförbundet är nära en överenskommelse med förbundskaptenen om att han ska ta över Colombias landslag.

– Vi har träffat honom två gånger och han gav mig ett väldigt bra intryck, säger Gonzales till radiostationen enligt Sky Spors.

Det skulle i sådana fall bli Queiroz första tränaruppdrag i Sydamerika.